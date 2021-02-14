وزير التربية والتعليم: امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي في 28 فبراير
الأحد 14/فبراير/2021 - 05:44 م
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
قال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي ستكون في 28 فبراير.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، مؤتمرًا صحفيا لـ إعلان القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن عودة الحضور للمدارس سيكون اعتبارا من 10 مارس المقبل وسيكون بدون غياب وسيكون اختياري، كما أوضح أنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من 27 فبراير حتي 9 مارس.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لإعطاء العاملين بالمنظومة التعليمية لقاح فيروس كورونا.