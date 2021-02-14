وزير التعليم: يعلن موعد عودة الحضور في المدارس.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سوف يتم عقد امتحانات المواد الغير مضافة للمجوع نهاية العام.

وأضاف "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن عودة الحضور إلى المدارس بدون غياب بدءا من يوم 10 مارس اختياريا وبنظام جداول الترم لدراسي الأول.





وأشار إلى أنه إنه سوف يتم عقد امتحانات الترم الأول للسنوات النقل في الفترة من من 27 فبراير حتي 9 مارس، مضيفا أنه سوف يتم عقد امتحانات الشهادان في نهاية العام في لجان مدرسية منظمة.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سوف يتم تنفيذ الامتحانات بأقل قدر من التواجد مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



