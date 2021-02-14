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تعليم

عقب تأهيله.. "تعليم سوهاج" يُكرم الطفل الذي ألقاه عامل من أعلى سور مدرسة بسوهاج

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:36 م
وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج
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أنغام الجنايني
كرم ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج الطفل "ع" الذي ألقاه عامل من أعلى سور بإحدى المدارس الابتدائية بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، وذلك أثناء إحضاره كرة كان يلعب بها.

وجاء التكريم عقب تأهيل الطفل من قِبل لجنة الحماية الفرعية بمركز أخميم، وتم منحه شهادة تقدير وبعض الهدايا العينية.


وكانت محكمة أخميم الجزئية، برئاسة المستشار أحمد أبوسديرة، قد قررت إخلاء سبيل العامل المتهم بإلقاء طفل من أعلى مدرسة ابتدائية بمركز أخميم شرقي المحافظة، وذلك بكفالة عشرة آلاف جنيه.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغًا مفاده إلقاء عامل لطفل من أعلى مدرسة ابتدائية تابعة للإدارة التعليمية بأخميم، لمحاولة الطفل إحضار كرة استقرت أعلى سطح المدرسة.

وأصيب الطفل بكسر في الذراع الأيمن، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وإجراء عمليتين جراحيتين للطفل، وتركيب شرائح ومسامير، كما أصيب بجرح أعلى الحاجب الأيسر.

وأمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهم ويدعى "فتحي.أ"، 59 عامًا، وتم القبض عليه بمعرفة ضباط مباحث مركز شرطة أخميم، وأنكر المتهم في التحقيقات ما نسب إليه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأكدت صحة الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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