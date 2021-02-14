الشكاوى الحكومية تنسق أجهزة تعويضية لفتاة الدقهلية من المعهد القومى للجهاز الحركي العصبي

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لمناشدة رصدها فريق عمل المنظومة، خلال الفترة الماضية، للمواطنة "هـ. أ"، والمقيمة بقرية الضهرية بمحافظة الدقهلية، والتي تم تداولها بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وإحدى القنوات الفضائية، والمتضمنة معاناة الحالة من بتر خلقي بأطرافها العلوية وقصر بالقدم اليمنى بما يُعيقُها عن الحركة، وطالبت المواطنة الجهات الحكومية بتقديم يد العون لها وتوفير أطراف صناعية تمكنها من التغلب على إعاقتها التي لازمتها منذ الولادة، خاصة أنها يتيمة الأب ولا تستطيع تحمل تكلفة ذلك.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة، إلى أنه تم على الفور التواصل مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الإتربى، مدير مصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، والذي رحب باستقبال الحالة بمقر المعهد للفحص والعرض على الأطباء المختصين، حيث تم استقبالها وحجزها بالقسم الداخلي للطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل طوال الفترة الماضية، وذلك منذ أن تم رصد الحالة وحتى أمس.

وأوضح مدير المنظومة أن المريضة تعانى من بتر خلقي بالطرفين العلويين وقصر بالطرف السفلى الأيمن، وهو ما استوجب خضوعها لمرحلة تأهيل طوال هذه الفترة، كما تم عرض المريضة على استشاري جراحة العظام بالمعهد، وقرر احتياجها لإجراء جراحة غير عاجلة بالقدم اليمنى، ومن ثم تم تجهيز وتركيب الأجهزة التعويضية بالطرفين العلويين كما تم عمل جبيرة للطرف السفلى الأيمن كحل مؤقت للقصر.