إزالة تعديات لعدد ٢ مظلة بمنطقة كازينوهات الجربى لعدم سداد مستحقات الدولة

قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب والإدارة الهندسية بها بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر، بشن حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة مساحات زائدة مُتعدى عليها بمنطقة كافيتريات الجربى .





إذ تشمل هذه المساحات عدد ٢ مظلة، حيث تم تنفيذ الازالة حيالها تمامًا وذلك نظرًا لعدم سداد مستحقات الدولة منذ فترة طويلة.



