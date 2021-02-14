إزالة تعديات لعدد ٢ مظلة بمنطقة كازينوهات الجربى لعدم سداد مستحقات الدولة

قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب والإدارة الهندسية بها بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر، بشن حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة مساحات زائدة مُتعدى عليها بمنطقة كافيتريات الجربى .
إذ تشمل هذه المساحات عدد ٢ مظلة، حيث تم تنفيذ الازالة حيالها تمامًا وذلك نظرًا لعدم سداد مستحقات الدولة منذ فترة طويلة.
ومن المقرر ان تستمر هذه الجهود للتصدى لكافة المخالفات و إسترداد حقوق الدولة، وياتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإتخاذ مايلزم من إجراءات تجاه كافة التعديات على أملاك الدولة.