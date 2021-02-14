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منصات إلكترونية للتعليم عن بُعد | طارق شوقي يشرح خطة الوزارة لاستكمال الدراسة

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:03 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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قسم التوك شو
شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خطة الوزارة والضوابط الحاكمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.


وقال «شوقي» خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة صممت منصات إلكترونية للتعليم عن بُعد، مشيرًا إلى أننا صممنا مجموعة من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل.


وأوضح وزير التربية والتعليم، أن إمتحان EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية، لتنسيق الجامعات المصرية، موضحا أن المدارس الدولية يمكنها أن تقرر مواعيد حضورها بحلول 20 فبراير.


وأشار إلى أن لجنة إدارة أزمة كورونا اجتمعت أمس، السبت؛ للبحث في سيناريوهات استكمال الدراسة، موضحا أن الدراسة توقفت في مارس 2020 بسبب ظروف كورونا.
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