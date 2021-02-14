يمكن حضور مجموعات التقوية بالمدارس.. التعليم توضح طرق التعليم عن بُعد في الفصل الدراسي الثاني

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم تتيح لكل طلابها قنوات تلفزيونية من أجل التعليم عن بعد، منوها إلى أن قناة مدرستنا 1 ومدرستنا 2 متواجدتان على اليوتيوب والتلفزيون الأرضي وعلى الدش.









وأضاف "شوقي" خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم : لدينا منصة "ذاكر" على الانترنت، بالإضافة إلى أن هناك بثا مباشرا من داخل الوزارة، وهناك منصة إدارة التعلم على التابلت"، منوها إلى أن هناك مكتبة الدروس الإلكترونية التي توفر الدروس بداية من الإعدادية وحتى الثانوية.









وأكمل: يمكن للطلاب الذهاب إلى المدارس من أجل طرح الأسئلة على المعلمين ومن ثم العودة إلى المنزل، أو يمكن للطلاب حضور مجموعات التقوية بالمدارس.









وتقدم وزير التربية والتعليم بالشكر إلى المعلمين والإداريين المختصين بإدارة الامتحانات في المدارس.