صناعة النواب: وضع استراتيجية واضحة للصناعة وآلية لمنع التداخل بين الوزارات

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أولوياتنا في المرحلة القادمة ، هي وضع استراتيجية واضحة للصناعة وآلية لمنع التداخل بين الوزارات وإذا نفذنا هذة الآليات سوف تكون مصر في ٢٠٣٠ من أفضل ٣٠ دولة في مستوى الصناعه ، لأن الجزء الصعب التعامل فهناك بنية تحتية وطرق ومصانع ينقصنا فقط التنسيق بين الجهات .





وأضاف معتز محمد محمود خلال ترأسة اجتماع اللجنة اليوم ، الي انه لابد من إقرار مستهدف بحجم ونوعية الصادرات اللي ممكن تستهدفها وكذلك مدى توافر المواد الخام ولفت إلى أن حجم الصادرات بلغ 23 مليار دولار المستهدف ١٠٠ مليار دولار ولابد تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناعات .





ولفت معتز محمود الي ضرورة استهداف الصناعات المربحه وعلي سبيل المثال سوق المسبوكات في مصر تنتج 50 الف طن مصر بينما المانيا تنتج 5 مليون و٣٠٠الف طن ويصل سعر الـ ٢٠ الف طن لمليار دولار وكذلك زيت الطعام بنستورد مليون و٤٠٠ الف طن زيت باجمالي ٦٠٠ مليون دولار مشددا علي ضرورة التفكير برة الصندوق .



