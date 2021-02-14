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فن

غادة عبد الرازق تهنئ متابعيها بـ عيد الحب.. شاهد

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:32 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنات الفنانة غادة عبد الزازق  متابعيها بمناسبة عيد الحب ونشرت صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وعلقت غادة عبد الرازق  على الصورة قائلة " عيد حب سعيد ".




علي جانب اخر يواجه صناع مسلسل "دم الغزال" لـ غادة عبد الرازق و"عش الدبابير" لـ مصطفى شعبان أزمة كبيرة بسبب فرض حظر تجول في العاصمة اللبنانية بيروت وهو ما أدى إلى إلغاء التصوير. 


وهو نفس الأمر الذي تسبب في خروج مسلسلي "الهيبة الرد" و"أسود فاتح" من مارثون السباق الرمضاني حيث فرض حظر التجول في لبنان خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا. 
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