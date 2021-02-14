غادة عبد الرازق تهنئ متابعيها بـ عيد الحب.. شاهد

وعلقت غادة عبد الرازق على الصورة قائلة " عيد حب سعيد ".









علي جانب اخر يواجه صناع مسلسل "دم الغزال" لـ غادة عبد الرازق و"عش الدبابير" لـ مصطفى شعبان أزمة كبيرة بسبب فرض حظر تجول في العاصمة اللبنانية بيروت وهو ما أدى إلى إلغاء التصوير.







