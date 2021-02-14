ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لطلاب الدبلومة الأمريكية.. طارق شوقي: امتحان EST المؤهل الوحيد لتنسيق الجامعات

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:12 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرار الدولة فيما يخص حضور الطلاب في المدارس خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا. 

وأضاف  وزير التربية والتعليم، إن إمتحان EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية.

وتابع شوقي خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، "انه لن يتم إختصار المناهج، منوها بأن لجنة أدار أزمة كورونا اجتمعت امس لبحث لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة، مشيرا إلى أن الدارسة توقفت في مارس ٢٠٢٠ بسبب ظروف كورونا. 

وأوضح أن الدولة صممت مجموعة من الحلول المبكرة لتقييم الطلاب في التعليم عن بعد، الوزارة صممت منصات إلكترونية للتعليم عن بعد. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: بدء إعلان نتيجة امتحانات EST لطلاب الدبلومة الامريكية

التعليم تنظم محاضرة عن امتحان EST عبر تطبيق zoom

طارق شوقي: الشهادة الإعدادية والثانوية معندهمش ترم أول وامتحان واحد آخر العام

طارق شوقي: لجنة إدارة أزمة كورونا اجتمعت أمس للبحث في سيناريوهات استكمال الدراسة

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

طارق شوقي يعلن قرار جديد لطلاب الثانوية العامة في شهر إبريل

ترشيحاتنا

بكلمات رومانسية.. ريهام حجاج تحتفل بعيد الحب مع زوجها

مصطفى محمد يشارك عمرو زكي في إنجاز تاريخي للمحترفين المصريين

هدف مصطفى محمد في فريق قاسم باشا التركي.. شاهد

طارق شوقي: الشهادة الإعدادية والثانوية معندهمش ترم أول وامتحان واحد آخر العام

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

وزير التربية والتعليم: 8 ملايين طالب لن يكون لهم امتحانات.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد غير متوقعة للرمان .. تقوية الخصوبة وعلاج الضغط

حُكم عليه بالإعدام بسبب الحب .. قصة القديس فالنتين وسر يوم 14 فبراير

بعد رحيله.. عرض سيارة مارادونا فى مزاد علنى للبيع