لطلاب الدبلومة الأمريكية.. طارق شوقي: امتحان EST المؤهل الوحيد لتنسيق الجامعات

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرار الدولة فيما يخص حضور الطلاب في المدارس خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا.





وأضاف وزير التربية والتعليم، إن إمتحان EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية.





وتابع شوقي خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، "انه لن يتم إختصار المناهج، منوها بأن لجنة أدار أزمة كورونا اجتمعت امس لبحث لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة، مشيرا إلى أن الدارسة توقفت في مارس ٢٠٢٠ بسبب ظروف كورونا.





وأوضح أن الدولة صممت مجموعة من الحلول المبكرة لتقييم الطلاب في التعليم عن بعد، الوزارة صممت منصات إلكترونية للتعليم عن بعد.