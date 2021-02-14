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برلمان

لخدمة العمل الرياضي.. شباب النواب تناقش مقترحات تعديل قانون الرياضة

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:32 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمقدمة من الحكومة ورؤية النواب للتعديلات.

واستمعت اللجنة لمقترحات النواب عن رؤيتهم بشأن المواد المطلوب تعديلها فى قانون الرياضة.

كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعلن أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الاسبوع الماضي، عن تعديل بعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة المقبلة، لأن تطبيق القانون على أرض الواقع أظهر الحاجة إلى ضرورة تعديل بعض المواد بما يخدم العمل الرياضى.

واكدت اللجنة أن التعديلات تهدف إلى تنظيم العملية الرياضة فى مصر، والتوجه لمزيد من حوكمة الرياضة للمضى قدما بالعمل فى المنظومة الرياضية لمزيد من الرقى والتطوير.

على جانب اخر وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على اتفاقية المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي  للجلود  بحضور ممثلي الحكومة.

واشاد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة باهمية الاتفاقية وتشجيع  التصنيع وتنمية الاستثمارات.
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