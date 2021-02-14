فوز مركز شباب الطود بكوم حمادة بدوري مراكز الشباب في البحيرة

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، فعاليات اللقاء النهائي لدوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة والذى أقيم باستاد دمنهور الرياضي بين فريقي مركز شباب كفر قشاش التابع لإدارة شباب شبراخيت وفريق مركز شباب الطود التابع لإدارة شباب كوم حماده، والذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة برئاسة الدكتور إبراهيم خضر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ البحيرة، والتى انتهت بحصول مركز شباب الطود على البطولة بضربات الترجيح.









وقام المحافظ، عقب انتهاء المباراة بتكريم فريق مركز شباب الطود واهدائه كأس البطولة كما تم اهداء الميداليات وتكريم فريق مركز شباب كفر قشاش والحاصل على المركز الثاني وكذا فريق مركز شباب الشرق بوادى النطرون لحصوله على المركز الثالث بالبطولة.









وكما قام المحافظ بتكريم هداف البطولة اللاعب مصطفى خالد من مركز شباب عباس العقاد وافضل حارس مرمى راغب درويش من مركز شباب كفر داود.









أشاد هشام آمنه بالأداء الرجولي وبالروح القتالية العالية والتصميم الكبير الذي ظهر على لاعبي الفريقين منذ إنطلاق المباراة لتحقيق الفوز، مؤكدا على الطفرة الكبيرة التى تشهدها الساحة الرياضية على أرض محافظة البحيرة بتطوير ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب والملاعب الخاصة بها والاهتمام بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم جميع الفرق الرياضية والمتفوقين رياضيًا فى إطار اهتمام الدولة ووزارة الشباب بالطاقات الشبابية وتشجيع الرياضة.









كما وجه التحية لوزارة الشباب والرياضة على الجهد المبذول في سبيل تأمين المباراة وتطبيق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية ، حفاظًا على سلامة اللاعبين









يذكر أن دوري مراكز الشباب بدأ في 2020/9/20 بمشاركة 152 مركز شباب تم تصعيد 24 مركز تم تقسيمهم إلي 4 مجموعات صعد في كل مجموعة الأول والثاني ليصعد فريق كفر قشاش بعد تغلبه على فريق سنهور بضربات الترجيح وفريق الطود بعد تغلبه على فريق الشرق بهدف نظيف









شهد المباراة وتكريم الفرق الفائزة :- الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد بدر السكرتير المساعد، الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة والعميد أ ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومندوب عن وزارة الشباب ومندوب عن وزارة الشباب.











