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محافظات

حملة تموينية على المخابز والمحلات بأجا بالدقهلية

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:53 م
الحملات على المخابز
الحملات على المخابز
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همت الحسينى
شنت إدارة تموين اجا حملة تموينية اليوم الاحد بناء على تعليمات محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة والأسواق وتطبيق القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم وتشديد الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية وضبط الأسعار.

فيما جاء ذلك تحت إشراف يحيى محمد  مدير إدارة تموين اجا  و برئاسة عبد الناصر ابوالفتوح ووائل الطنطاوي ومحمد حسين ومصطفى الشارود مفتشوا الإدارة .

وأسفرت عن ضبط مخبز ع.ع.م بقرية الكرامة لتوقفه عن الإنتاج بدون إذن رسمى وتصرفه في ٣٩ شيكارة دقيق بلدى مدعم ومخبز أ.م.ع بقرية ميت دمسيس ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومخبز ا.م.خ بقرية ميت اشنا ينتج خبز ناقص الوزن كما تم ضبط س.م.ال صاحبة محل بقالة بمدينة اجا لبيعها السجائر بازيد من السعر الرسمى كما تم ضبط ٨ محلات متنوعة الأنشطة بمدينة اجا لعدم اعلانهم عن الأسعار للمواطنين .

وتحررت عن ذلك المحاضر أرقام ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ لسنة ٢٠٢١جنح اجا امن دولة طوارئ وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.
حملة تموينية على المخابز والمحلات بأجا بالدقهلية
حملة تموينية على المخابز والمحلات بأجا بالدقهلية
حملة تموينية على المخابز والمحلات بأجا بالدقهلية
حملة تموينية على المخابز والمحلات بأجا بالدقهلية
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