اتعلمت عربي وبتحب الأكل الفلاحي.. قصة كاترينا يونانية استقالت من الطيران للبقاء مع حبيبها المصري

قصة حب بين مصري ويونانية، أشبه بقصة حب التي عاشها الأجداد قبل مئات الأعوام، على غرار قصة الحب الأفلاطونية لـ كليوباترا وأنطونيوس.. «أينما تجد حبك.. اتبعه إلى آخر العالم» هذه المقولة اتبعتها كاترينا اليونانية لـ تنفذها بقرار البقاء في مصر بعد مقابلة حبيبها محمد المصري.





تواصل «صدى البلد» مع الشاب المصري محمد مدحت وحبيبته اليونانية كاترينا جيوفارا، ويقول محمد أن قصة حبهما ترجع إلى قبل أكثر من عامين أعوام حيث يعيش كل منهما في الغردقة، يروي مدحت (27 عاما) من مواليد الزقازيق في محافظة الشرقية، قصة حبهما حيث يعمل في التصوير منذ 9 سنوات.





ويقول عن لقائه بحبيبته كاترينا جيوفارا، أن الأمر كان صدفة خلال عمله مصور بالفندق التي قضت فيه إقامتها الغردقة حيث كانت تعمل مضيفة طيران، ويقول: "بدأنا نخرج مع بعض وبعدها قررنا نرتبط وبقالنا سنة و3 شهور مخطوبين".





عاشت كاترينا في مصر عامين قبل لقائها بـ محمد، وارتبطا في عامها الثالث في مصر، وكانت قد قررت عدم البقاء في مصر بعد انتهاء عملها ولكن بعد ارتباطهما أقنعها بالبقاء في الغردقة، وخلال العام الماضي كان انتشار فيروس كورونا المستجد قد أثر على عملها وعرضت عليها الشركة إما البقاء في مصر أو العودة إلى اليونان، ولكنها استقرت في مصر.





عرضت كاترينا الأمر على أهلها في اليونان وبدورهم لم يعارضوا الأمر، لتستقبلها أسرة محمد في الشرقية، وتقول كاترينا لـ «صدى البلد» عن هذه الزيارة: "كنت سعيدة ومتحمسة بالتواصل معهم وشعرت بالدفء معهم وتذوقت معهم الطعام المصري وكان أرز بالجمبري وملوخية ودجاج وحلوى أم علي، وحمام، وكانت هذه هي المرة الأولى لي لأتذوق طعام بهذا الطعم اللذيذ".





حب مصر والثقافة المصرية امرا ليس جديدا على كاترينا، ولكنها لم تخطط للمجئ إلى مصر ولكن عندما جاءت إلى مصر شعرت كأنه حلم وتحقق، وعلى حد وصفها، كانت فرصة لتعلم اللغة العربية رغم صعوبتها بالنسبة لها، وعند قرارها بالبقاء في مصر قررت الاستقالة من عملها في شركة الطيران وتتجه لتدريس اللغة الإنجليزية للأطفال، تقول: "قلت سأوازن الأمر وأجرب كل يوم، وأحببت الفكرة للبقاء وتعلم اللغة العربية وكذلك ساكون قريبة من محمد".





رغم اختلاف الأديان وأصولها اليونانية لكن عائلة محمد لم تمانع ارتباطه او زواجه منه، ويقول محمد: "تعلمت اللغة العربية بالعامية لدى مدرس وأساعدها أيضا في تعلم بعض الكلمات"، وساعدها في ذلك شعورها بأن الحضارة المصرية واليونانية متشابهة جدا، على حد وصف كاترينا التي تعاملت مع اليونانيين والمصريين.



علاقتهما كانت فرصة لاكتشاف كاترينا اليونانية للحضارة المصرية بأعين مصري، حيث جابا معا عدة اماكن أثرية في مصر وكذلك اماكن كانت متعلقة باليونانين مثل الإسكندرية، وتقول كاترينا: "زرنا النادي اليوناني وتحدثنا مع رئيس الجالية وزوجته، ولكن لم أقبل الكثير من اليونانيين هنا، فقد مكثت لفترة قليلة يوم او اثنين ولم أشاهد المدينة بأكملها".