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التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:20 م
طارق شوقي، وزير التربية
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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إسراء صبري
قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات سنوات النقل ستكون على فترات قليلة، معقبا "هتنزل لأقل عدد من الأيام.. هينزل 3 ساعات بالكتير"، وفيما يخص الترم الثاني أوضح أنه سيتم إجراء امتحان نهاية كل شهر طوال الترم، بديلا عن امتحان نهاية العام.

وأكد على أن وزارة التربية والتعليم تتيح لكل طلابها قنوات تلفزيونية من أجل التعليم عن بعد، منوها بأن قناة مدرستنا 1 ومدرستنا 2 متواجدتان عبر يوتيوب والتلفزيون الأرضي وعلى الدش.

وأضاف "شوقي" خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم، "لدينا منصة "ذاكر" على الإنترنت، إضافة إلى أن هناك بثا مباشرا من داخل الوزارة، وهناك منصة إدارة التعلم على التابلت"، مشيرا إلى أن هناك مكتبة الدروس الإلكترونية التي توفر الدروس بداية من الإعدادية وحتى الثانوية.

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