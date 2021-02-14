طارق شوقي: نعمل على توفير اللقاح لكل المعلمين والإداريين قبل نهاية مارس



كشف الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، قرار الدولة فيما يخص امتحانات الطلاب خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.









وقال شوقي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، إنه تم الاتفاق على توفير اللقاح لكل المعلمين والإداريين قبل نهاية مارس 2021، مضيفا أن امتحانات مراحل النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي ستجري في يوم واحد لكل فصل دراسي بداية من 28 فبراير الحالي، مع تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية لنهاية الفصل الدراسي الحالي لعام 2021.









وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إجراء امتحان إلكتروني للشهادة الثانوية في شهر إبريل من المنزل، مضيفا أن امتحانات الثانوية العامة إلكترونية لجميع أنواع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة.











وأكمل الوزير، أنه غياب الطلاب اختياري لكن يقتضي إقرارا رسميا من ولي الأمر، مضيفا أن المدارس الدولية لها حرية التصرف في موضوع حضور الطلاب.











وأضاف وزير التربية والتعليم، أن لجنة أدار أزمة كورونا اجتمعت أمس لبحث للبحث سيناريوهات استكمال الدراسة، مشيرا إلى أن الدارسة توقفت في مارس ٢٠٢٠ بسبب ظروف كورونا.











وتابع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الدولة صممت مجموعة من الحلول المبكرة لتقييم الطلاب في التعليم عن بعد، الوزارة صممت منصات إلكترونية للتعليم عن بعد.





وأكد الوزير: صممنا مجموعة من الحلول المبكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل، متابعا أن :"الشهادتين الاعدادية والثانوية معندهمش ترم اول واخر السنة في امتحان واحد في لجان تقليدية اخر العام".



