التعليم: مفيش اختصار للمناهج والأبحاث غير مطروحة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات طلاب المنازل والتقسيم والراسبين ستكون بنظام التقييم الجديد.



وأكمل: الامتحان المصري EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية منذ هذا التاريخ ولكن ليس بأثر رجعي.





وأضاف "شوقي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، أنه لن يتم اختصار المناهج، منوهًا بأن لجنة إدارة أزمة كورونا اجتمعت أمس؛ لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة، مشيرا إلى أن الدارسة توقفت في مارس ٢٠٢٠ بسبب ظروف كورونا.





وأوضح أن الدولة صممت مجموعة من الحلول المبكرة لتقييم الطلاب في التعليم عن بُعد، والوزارة صممت منصات إلكترونية للتعليم عن بُعد.