طارق شوقي : انتظروا قرارات جديدة نهاية الأسبوع القادم بشأن امتحانات طلاب التعليم الفني

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اعلان قرارات جديدة بشأن امتحانات طلاب التعليم الفني وامتحانات ابنائنا في الخارج نهاية الاسبوع القادم.

وأعلن وزير التربية والتعليم، القرارات التالية بخصوص امتحانات الترم الأول:









- امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع ومواد الهوية للمدارس الدولية تؤجل لآخر العام.









- امتحانات تلاميذ من اولى ابتدائي حتى 3 ابتدائي :

هناك 8 ملايين طالب في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي لن يتم عقد امتحانات لهم التزاما بنظام التعليم الجديد.









- امتحانات الإعدادية

تقرر تأديتها في امتحان واحد آخر العام.









- سنوات النقل من 4 ابتدائي حتى 2 اعدادي

امتحان واحد مجمع في جميع المواد في يوم واحد فقط، وسيكون كل يوم لامتحان صف واحد فقط إعمالًا للتباعد، وسيكون الامتحان في منهج الترم الأول ، و سنكرر ذلك في آخر شهور مارس وأبريل ومايو ليتم إلغاء امتحان الترم الثاني لهؤلاء الطلاب، بحيث يتم امتحان الطلاب اخر كل شهر عن منهج هذا الشهر.









وستكون مواعيد الامتحان المجمع لكل المواد في المواد الاساسية لطلاب صفوف النقل كالتالي :

يوم الاحد 28 فبراير سيمتحن تلاميذ 4 ابتدائي

يوم الاتنين 1 مارس سيمتحن تلاميذ 5 ابتدائي

يوم الثلاثاء 2 مارس سيمتحن تلاميذ 6 ابتدائي

يوم الاربعاء 3 مارس سيمتحن تلاميذ أولى اعدادي

يوم الخميس 4 مارس سيمتحن تلاميذ 2 اعدادي









- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ستبدأ الامتحانات الإلكترونية لطلاب اولى ثانوي من يوم 27 فبراير في لجان في المدرسة.. بينما يبدأ طلاب 2 ثانوي امتحاناتهم يوم 28 فبراير، وستسير الامتحانات بطريقة تبادلية (يوم اولى ثانوي و يوم 2 ثانوي) .. وستستمر الامتحانات حتى 9 مارس .2021









-سيتم اعلان الجدول التفصيلي للامتحانات خلال الاسبوع الجاري









-سيتم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في نهاية العام الدراسي









وفي الترم الثاني سيتم عمل امتحانات شهرية في مارس وأبريل ومايو إلكترونية من المنزل









بالنسبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021





أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة مصرة على عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ستكون إلكترونية لجميع انواع الطلاب في لجان إلكترونية مراقبة على التابلت .



وقال وزير التربية والتعليم : أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد بأكثر من فرصة ومحاولات مختلفة للطلاب ، مشيرا إلى أنه على الارجح لن تعقد امتحانات الثانوية قبل شهر يوليو



وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم عقد امتحان الكتروني تجريبي لطلاب الثانوية العامة في شهر ابريل من المنزل للتدريب على شكل الامتحان النهائي.



موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

تقرر اعادة فتح ابواب المدارس امام الطلاب لبدء الفصل الدراسي الثاني من يوم الاربعاء 10 مارس بنفس جداول الحضور التي تم تطبيقها في الفصل الدراسي الاول ، لتكون عدد ايام الحضور اقل ويكون الاعتماد الاكبر على التعليم عن بعد.









عودة مجموعات التقوية في المدارس

تقرر عودة مجموعات التقوية في جميع المدارس من بعد 9 مارس 2021









ولخص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع القرارات فيما يلي :

- يتم عقد امتحانات الترم الاول من 27 فبراير حتى 9 مارس 2021

- تعقد امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية في نهاية العام الجاري في لجان مراقبة ولا مجال لعقدها من المنزل او استبدالها بأبحاث

- امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وامتحانات مواد الهوية بالمدارس الدولية ستؤجل لنهاية العام الدراسي الحالي

- المدارس الدولية تستطيع اعادة حضور طلابها كل مدرسة حسب خطتها بدءا من 20 فبراير 2021 مع مراعاة الاجراءات الاحترازية

- بدء الترم الثاني بعد 10 مارس في المدارس بدون تسجيل الغياب ، واتاحة حق الاختيار بين الحضور للمدرسة او استكمال الدراسة عن بعد بعد كتابة اقرار من ولي الامر.

