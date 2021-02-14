سيكادا .. رواية مصورة جديدة للكاتب سارناث بانيرجي

أعلنت مؤسسة الفن المعاصر في دبي، عن نشر أول رواية مصورة لها للكاتب الشهير سارناث بانيرجي، “سيكادا 17 عامًا”، حيث يقدم الكاتب فصلًا جديدًا من الرواية كل أسبوعين على الموقع الالكتروني للمركز.





تقدم الرواية سردًا لحياة شابة وجدت نفسها حبيسة مكتبة رحبة. ونتابعها وهي تمر بمراحل الإنكار والغضب ثم القبول. وتستسلم لمصيرها وتتجول في قاعات القراءة الخاوية، وبين الرفوف، وتلتقط صورًا لنفسها بين الكتب وتجد طعامها وشرابها داخل ثلاجة ممتلئة. وفي بعض الأحيان، تتحدث مع شخصيات في خيالها. ويبدو المكان وكأنه أبعد نقطة مأهولة في الصحراء.





استخدم الروائي فن الرسم لتصوير تفاصيل روايته، وتبين كيف يساعدنا الرسم في فهم الأدب، وقدرته على إيضاح ما هو نظري مع إتاحته عبر تخصصات متعددة. وتتطلع المكتبة إلى مزيد من تفريغ إمكانات وفهم ممارسة الرسم من خلال منظور (الرسم بوصفه بحثًا)، ودمج هذه الفلسفة في حلقات المكتبة.





سارناث بانيرجي هو روائي مصور وفنان ومؤسس مشارك لـ دار النشر للقصص المصورة ، واستكشف سارناث بانيرجي في اعماله طبيعة الطبقة الوسطى في دول جنوب آسيا، وموضوعات مثل السلطة والبيروقراطية والشائعات والنظام الطبقي والدين والغرائبيات.





وتعاون بانيرجي مع مؤرخين ليقدم التاريخ السائل لفاسكو دا جاما Liquid History of Vasco Da Gama في بينالي كوتشي 2014، ودائرة بونا The Poona Circle، وهي سلسلة من كتب التاريخ المدرسية في بينالي بون 2017. وحصل سارناث على زمالة Belknap في العام 2019، من قسم التاريخ بجامعة برينستون وجائزة CAST من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.



