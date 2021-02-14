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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد المستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:49 م
نائب رئيس جامعة الأزهر
"نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد المستشفى الجامعي
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محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، حيث تفقد عددا من الأقسام المختلفة، بهدف الاطمئنان على حسن سير العمل بالمستشفى الجامعي، والاطمئنان على صحة المرضى والخدمات المقدمة لهم.

واستمع إلى المرضى أثناء جولته التفقدية للتأكد من تحقق الانضباط وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومدى رضائهم عن جودتها لتوفير رعاية صحية لأهالي أسيوط وقراها.

وأوضح أن مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط تسعى إلى تقديم خدمة صحية متميزة لأبناء المحافظة وقراها المجاورة لخدمة المجتمع  المحيط بها وتستهدف توفير الرعاية الصحية لكافة أبناء المحافظة لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

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