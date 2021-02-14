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لأول مرة.. امتحانات الثانوية العامة على التابلت داخل المدارس

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:49 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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ندى عبد العزيز
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني خلال مؤتمر صحفى اليوم لتوضيح خطط الوزارة فى استكمال العام الدراسي إن  امتحانات الثانوية العامة ستكون فى شهر يوليو المقبل على التابلت لأول مره داخل لجان مراقبة وسط التزام بالضوابط الاحترازية مضيفًا أن امتحان "EST” هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومات الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية من هذا التاريخ .

وأضاف شوقي خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم اعلان ضوابط الـMATCHING أو الSUPER MATCHING  عبر نظم التقييم المختلفة فى نهاية الشهر الجاري .

وتابع وزير التربية والتعليم الفني انه سيتم تأجيل امتحانات المواد الغير مضافة إلى نهاية العام الجاري ، مضيفًا أن طلاب رياض الاطفال حتى ٣ ابتدائي التى يبلغ عددهم ٨ مليون لا يوجد امتحانات لهم فى لجان طبقًا لنظام التعليم الجديد.

واضاف شوقى ان ليس من الممكن ان تقوم الدولة بإقرار نجاح طالب فى اى صف دراسي إلى صف اعلى بدون تقييم منضبط وسط الالتزام بالضوابط الاحترازية.
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