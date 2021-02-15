تصل للعلاج بالخارج.. الإسماعيلية تستعد لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال أيام





اشارالمدير التنفيذي للمنظومة الجديدة، إلي تعزيز التعاون المشترك في إطارالاستعداد لانطلاق المنظومة الجديدة بالإسماعيلية، لافتا الي تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والاعتماد، حيث من المقرر تقديم ٢٣٠٠ خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية من خلال ١٢ مستشفى و٢٠ مركزًا و٣٤ وحدة صحية.





قال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن حزمة الخدمات الطبية التي تُوفرها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للمنتفعين تُغطى كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في هذه الحزمة وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.