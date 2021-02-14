وفد من نقابة الأطباء يحضر جلسة قضية غرامات التصالح على العيادات فى بورسعيد.. غدا

يتوجه كلًا من د حسين خيري نقيب الأطباء ود نجوي الشافعي وكيل النقابة ودأسامة عبد الحي الأمين العام غدًا الي محكمة مجلس الدولة ببورسعيد لحضور الجلسة الخاصة بنظر دعوى إلغاء قرار محافظ بورسعيد بفرض غرامات تصالح علي العيادات باعتبارها مخالفة.





يشار إلى أن الدعوى القضائية أقامتها نقابة أطباء بورسعيد بالتضامن مع النقابة العامة للأطباء تنفيذًا لقرارالجمعية العمومية الطارئة لأطباء بورسعيد التى عقدت يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020.



