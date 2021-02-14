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أخبار البلد

وفد من نقابة الأطباء يحضر جلسة قضية غرامات التصالح على العيادات فى بورسعيد.. غدا

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:20 م
صدى البلد
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محمد غالي
يتوجه كلًا من د حسين خيري نقيب الأطباء ود نجوي الشافعي وكيل النقابة ودأسامة عبد الحي الأمين العام غدًا الي محكمة مجلس الدولة ببورسعيد لحضور الجلسة الخاصة بنظر دعوى إلغاء قرار محافظ بورسعيد بفرض غرامات تصالح علي العيادات باعتبارها مخالفة.

يشار إلى أن الدعوى القضائية أقامتها نقابة أطباء بورسعيد بالتضامن مع النقابة العامة للأطباء تنفيذًا لقرارالجمعية العمومية الطارئة لأطباء بورسعيد التى عقدت يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020.

جدير بالذكر ان أزمة التصالح على مخالفات العيادات نشأت عقب صدور قرار محافظ بورسعيد بدعوة أطباء بورسعيد للتصالح على العيادات نظرا لتحويلها من سكني لإداري، رغم أن العيادات مرخصة بحكم قانون المنشآت رقم 151 لسنة 1981 والمعدل بقانون رقم 153 لسنة 2004، وبالتالى الأطباء لم يرتكبوا مخالفة تستوجب التصالح أو دفع غرامات مالية طائلة.
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