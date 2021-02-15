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اقتصاد

الإحصاء: 57.7 مليار جنيه أجور العاملين في قطاع الأعمال والقطاع العام

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
بلغـت قيمـة أجور العاملين في شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام  (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2018 /2019  57.7  مليـار جنيـه عـــام 2018/2019 مقابـــــل 50.8 مليــار جنيه عـام 2017/2018 بنسبــة زيادة  قـــدرهــا 13.7٪  .

جاء ذلك وفقا لـ النشرة السنوية للإحصــاءات والمـــؤشـرات الماليــة لشركـــات قطــــاع الأعمال العام والقطاع العـــام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2018 /2019، الصادره عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
 

ووفقا للنشرة لالاحصائية بلغــــــت قيمــــة المشروعـــات تحــــت  التنفيــــذ 104.1 مليــــــار جنيـــــــه عـام 2018/ 2019 فى مقــابــل 94.1  مليـــار جنيـه عـــام 2017/2018 بنسبة زيادة قـدرها 10.7٪.

كما بلغـــت  قيمــة صافي رأس المال المستثمر 558.1 مليـــار جنيـــه عـــام 2018/2019 مقابــل 519.7 مليـار جنيــه عـام 2017/2018 بنسبــة زيادة  قـــدرهــا 7.4٪ .
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