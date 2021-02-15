الإحصاء: 57.7 مليار جنيه أجور العاملين في قطاع الأعمال والقطاع العام

بلغـت قيمـة أجور العاملين في شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2018 /2019 57.7 مليـار جنيـه عـــام 2018/2019 مقابـــــل 50.8 مليــار جنيه عـام 2017/2018 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 13.7٪ .





جاء ذلك وفقا لـ النشرة السنوية للإحصــاءات والمـــؤشـرات الماليــة لشركـــات قطــــاع الأعمال العام والقطاع العـــام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2018 /2019، الصادره عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.





ووفقا للنشرة لالاحصائية بلغــــــت قيمــــة المشروعـــات تحــــت التنفيــــذ 104.1 مليــــــار جنيـــــــه عـام 2018/ 2019 فى مقــابــل 94.1 مليـــار جنيـه عـــام 2017/2018 بنسبة زيادة قـدرها 10.7٪.





كما بلغـــت قيمــة صافي رأس المال المستثمر 558.1 مليـــار جنيـــه عـــام 2018/2019 مقابــل 519.7 مليـار جنيــه عـام 2017/2018 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 7.4٪ .