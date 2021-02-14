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سيارات

في الفلانتين زوج يهدي زوجته سيارة بـ60 مليون جنيه.. صور

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
يصاف اليوم عيد الحب أو عيد الفالنتين ، ويعتبر هذا اليوم من أهم الأيام التي يتبادل فيه الأحبة الهدايا،وقام أحد الأشخاص في انجلترا احتفالا بهذه المناسبة بإهداء زوجته سيارة بوجاتي شيرون سبورت باللون الوردي تم تصنيعها بالكامل لها .

وتتميز هذه السيارة بطلاء خارجي من اللون الأبيض والوردي ، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها طلاء سيارة بوجاتي باللون الوردي ،وتم تخصيص هذه السيارة في شركة HR Owen ، وهي وكيل هذه السيارة في المملكة المتحدة .


كما حصلت السيارة على لمسات أخرى فعلي سبيل المثال ظهرت المقصورة مكسوة بالجلد الفاخر مع اسم الزوجة Alice، منقوشة باللون الوردي على مساند الرأس على مقاعدة السيارة ، مع إضافة الأسم أيضا على عتبات الابواب باللون الوردي .

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن هذا الطراز يعتبر فريد من نوعه جدا ، وقد تم ذلك بفضل الكتالوج التخصيص ،الذي يسمح بتحقيق أكثر التصاميم تشويقا .

وتتميز السيارة بداخله محرك W16 سعة 8 لتر، يزأر بقوة 1103 كيلووات/1500 حصان، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 1600 نيوتن متر، ويبلغ سعر السيارة 3.6 مليون يورو  "60 مليون و625 ألف جنيه مصري




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