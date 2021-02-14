في الفلانتين زوج يهدي زوجته سيارة بـ60 مليون جنيه.. صور

يصاف اليوم عيد الحب أو عيد الفالنتين ، ويعتبر هذا اليوم من أهم الأيام التي يتبادل فيه الأحبة الهدايا،وقام أحد الأشخاص في انجلترا احتفالا بهذه المناسبة بإهداء زوجته سيارة بوجاتي شيرون سبورت باللون الوردي تم تصنيعها بالكامل لها .
وتتميز هذه السيارة بطلاء خارجي من اللون الأبيض والوردي ، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها طلاء سيارة بوجاتي باللون الوردي ،وتم تخصيص هذه السيارة في شركة HR Owen ، وهي وكيل هذه السيارة في المملكة المتحدة .
كما حصلت السيارة على لمسات أخرى فعلي سبيل المثال ظهرت المقصورة مكسوة بالجلد الفاخر مع اسم الزوجة Alice، منقوشة باللون الوردي على مساند الرأس على مقاعدة السيارة ، مع إضافة الأسم أيضا على عتبات الابواب باللون الوردي .
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن هذا الطراز يعتبر فريد من نوعه جدا ، وقد تم ذلك بفضل الكتالوج التخصيص ،الذي يسمح بتحقيق أكثر التصاميم تشويقا .
وتتميز السيارة بداخله محرك W16 سعة 8 لتر، يزأر بقوة 1103 كيلووات/1500 حصان، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 1600 نيوتن متر، ويبلغ سعر السيارة 3.6 مليون يورو "60 مليون و625 ألف جنيه مصري
وتتميز هذه السيارة بطلاء خارجي من اللون الأبيض والوردي ، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها طلاء سيارة بوجاتي باللون الوردي ،وتم تخصيص هذه السيارة في شركة HR Owen ، وهي وكيل هذه السيارة في المملكة المتحدة .
كما حصلت السيارة على لمسات أخرى فعلي سبيل المثال ظهرت المقصورة مكسوة بالجلد الفاخر مع اسم الزوجة Alice، منقوشة باللون الوردي على مساند الرأس على مقاعدة السيارة ، مع إضافة الأسم أيضا على عتبات الابواب باللون الوردي .
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن هذا الطراز يعتبر فريد من نوعه جدا ، وقد تم ذلك بفضل الكتالوج التخصيص ،الذي يسمح بتحقيق أكثر التصاميم تشويقا .
وتتميز السيارة بداخله محرك W16 سعة 8 لتر، يزأر بقوة 1103 كيلووات/1500 حصان، في حين يبلغ عزم الدوران الأقصى 1600 نيوتن متر، ويبلغ سعر السيارة 3.6 مليون يورو "60 مليون و625 ألف جنيه مصري