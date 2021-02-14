ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نصف العاملين بصحيفة نيويورك تايمز يؤكدون عدم وجود حرية تعبير لهم

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:25 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

ما يقرب من نصف جميع موظفي صحيفة نيويورك تايمز يقولون إنهم لا يعتقدون أنهم يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية في الصحيفة ، وفقًا لمسح أجرته المؤسسة.


أفادت صحيفة نيويورك بوست أن استطلاعًا أجري بين الموظفين في ديسمبر كشف عن ردود سلبية على الأسئلة المتعلقة بثقافة الشركة.


 وفقًا للتقرير ، وافق 51 في المائة فقط من موظفي نيويورك تايمز على عبارة: "هناك" تبادل حر لوجهات النظر في هذه المؤسسة الإعلامية، وأن  الناس لا يخافون من قول ما يعتقدون حقًا.


 وجدت مراجعة للنتائج أن هذه النتائج كانت أقل بنسبة 10 في المائة من "المعيار" ، أو متوسط ​​الرد على هذا السؤال في الشركات الأخرى ، وفقًا للصحيفة.


وقال  تقرير  "على الرغم من أن الغالبية منا تشعر بأنها على دراية جيدة ، أشار الكثيرون إلى أن وجهات النظر المختلفة لم يتم البحث عنها أو تقييمها في عملنا".


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البريطانيون نادمون.. استطلاع: 51% يؤكدون خطأ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي

الأسوأ لم يأت بعد.. خبير يحذر الأمريكيين من زيادة مصابي كورونا في موسم أعياد الميلاد

الناس على وشك الانفجار.. أردوغان قاد تركيا للإفلاس والمواطنون يعانون الجوع والفقر

وول ستريت جورنال: ردود فعل سلبية على وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. تفاصيل

شكوى من سعد سمير نجم الأهلي لجهاز حماية المستهلك.. تفاصيل

الزمالك ينعى نجم الفريق السابق

التعليم تعلن جداول امتحانات الترم الأول لمراحل النقل

10 مارس.. «التعليم» تعلن عودة الدراسة ..فيديو

ردًا على مروجي الشائعات.. وزير التعليم: لماذا لا ننتظر مؤتمر اليوم حتى نعرف أنهم كاذبون؟

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

هل يتم تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟ 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعه

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

السيسي: منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار طريقة استكمال أبنائهم العام الدراسي

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

وزير التربية والتعليم: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من 27 فبراير حتى 9 مارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور

بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال

بمكياج صاخب.. نسرين طافش تتألق في عيد الحب