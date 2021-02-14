نصف العاملين بصحيفة نيويورك تايمز يؤكدون عدم وجود حرية تعبير لهم

ما يقرب من نصف جميع موظفي صحيفة نيويورك تايمز يقولون إنهم لا يعتقدون أنهم يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرية في الصحيفة ، وفقًا لمسح أجرته المؤسسة.

أفادت صحيفة نيويورك بوست أن استطلاعًا أجري بين الموظفين في ديسمبر كشف عن ردود سلبية على الأسئلة المتعلقة بثقافة الشركة.

وفقًا للتقرير ، وافق 51 في المائة فقط من موظفي نيويورك تايمز على عبارة: "هناك" تبادل حر لوجهات النظر في هذه المؤسسة الإعلامية، وأن الناس لا يخافون من قول ما يعتقدون حقًا.

وجدت مراجعة للنتائج أن هذه النتائج كانت أقل بنسبة 10 في المائة من "المعيار" ، أو متوسط ​​الرد على هذا السؤال في الشركات الأخرى ، وفقًا للصحيفة.

وقال تقرير "على الرغم من أن الغالبية منا تشعر بأنها على دراية جيدة ، أشار الكثيرون إلى أن وجهات النظر المختلفة لم يتم البحث عنها أو تقييمها في عملنا".