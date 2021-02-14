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رياضة

خماسي سلة الاتحاد السكندري ضمن القائمة النهائية للمنتخب الوطني

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:26 م
خماسي الاتحاد السكندري
خماسي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
وقع أختيار الكابتن احمد مرعي المدير الفني للمنتخب القومى المصرى لكرة السلة على خماسي سلة الاتحاد السكندري " هيثم كمال - علي احمد - احمد ابو العلا - يوسف شوشة - محمد طه " للانضمام للقائمة النهائية للمنتخب الوطني .

 وغادرت بعثة المنتخب الوطني  إلى دولة تونس استعدادا لخوض تصفيات المرحلة الثانية والمؤهلة للبطولة الإفريقية ،  حيث يواجه المنتخب الوطني كلا من المغرب والرأس الأخضر وأوغندا .

و أقيمت تصفيات المرحلة الأولى على صالة الدكتور كمال شلبى بمقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى خلال الفترة من  27 نوفمبر و حتى 29 نوفمبر 2020 الماضى ، كل التوفيق لنجوم سلة زعيم الثغر مع المنتخب المصرى
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خماسي سلة الاتحاد السكندري ضمن القائمة النهائية للمنتخب الوطني

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