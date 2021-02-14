خماسي سلة الاتحاد السكندري ضمن القائمة النهائية للمنتخب الوطني

وقع أختيار الكابتن احمد مرعي المدير الفني للمنتخب القومى المصرى لكرة السلة على خماسي سلة الاتحاد السكندري " هيثم كمال - علي احمد - احمد ابو العلا - يوسف شوشة - محمد طه " للانضمام للقائمة النهائية للمنتخب الوطني .





وغادرت بعثة المنتخب الوطني إلى دولة تونس استعدادا لخوض تصفيات المرحلة الثانية والمؤهلة للبطولة الإفريقية ، حيث يواجه المنتخب الوطني كلا من المغرب والرأس الأخضر وأوغندا .





و أقيمت تصفيات المرحلة الأولى على صالة الدكتور كمال شلبى بمقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى خلال الفترة من 27 نوفمبر و حتى 29 نوفمبر 2020 الماضى ، كل التوفيق لنجوم سلة زعيم الثغر مع المنتخب المصرى