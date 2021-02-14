يواجهون خطر العقم.. نائبة: 132 مليون فتاة تعرضن للختان في أفريقيا

شاركت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية، في الحملة الوطنية «#احميها من الختان»، التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث.





وعن خطورة ختان الإناث قالت قلج : وجدت دراسة في السودان أن البنات الذين يخضعون للختان معرضون لخطر العقم بعد سنوات بسبب العدوى المتكررة، ويأمل الباحثون أن تضيف أدلتهم وزنًا قيمًا لأولئك الذين يناضلون من أجل حظر هذه الممارسة التي تؤثر على ملايين النساء والفتيات في إفريقيا.





وأضافت الدكتورة رشا قلج : خضعت أكثر من 132 مليون امرأة وفتاة في إفريقيا للختان ، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية - حوالي مليوني امرأة سنويًا - ولكن حتى الآن ، فحصت القليل من الدراسات العلمية الآثار الصحية السلبية للختان ، وغالبًا ما تعاني الفتيات الأصغر من 6 سنوات من التهابات متكررة ومستمرة نتيجة للإجراء المؤلم. كما وجد فريق العلماء المشترك من السويد والسودان أن هذا يمكن أن يترك العديد من النساء عقيمات بسبب الأضرار التي لحقت بقناتي فالوب.



