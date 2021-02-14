محافظ المنوفية يتابع بدء أعمال رصف شارع الجيش بمنوف





تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بدء أعمال رصف شارع الجيش بمدينة منوف بطول 4000 متر من الجهتين ، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بالمدينة والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها نائبه محمد موسى وأشرف الليثي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.





يأتي هذا ضمن البروتوكول التعاون الموقع مع ممثلى كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بشأن المساهمة فى تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع منظومة البيئة والإنارة والرصف بنطاق مركز منوف بقيمة إجمالية ( 135 ) مليون جنيه كدعم من البنكين لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بأنه تم الإنتهاء من قشط الطبقة الأسفلتية القديمة للشارع وتم رفع مطابق الصرف الصحي وبلاعات صرف الأمطار تمهيدًا لأعمال الرصف ، مضيفًا أنه سيتم البدء في أعمال رصف الشارع بداية من مدخل قرية تتا حتي ميدان بنك القاهرة مرورًا بشارع بورسعيد .





فيما وجه المحافظ بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد وإزالة العقبات لإنهاء أعمال الرصف بالشارع وتركيب البلدورات ودهانها وفق الخطة الزمنية المحددة ، كما أكد المحافظ علي رئيس المدينة بضرورة متابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.



