نائب بالشيوخ: إصدار المالية عملة بشعار الأطقم الطبية تكريما للأطباء

أشاد النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ عند محافظة الجيزة باصدار مصلحة الخزانة العامة عملة معدنية جديدة، تحمل صورة الأطقم الطبية التي شاركت في الخط الأمامي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وثمن القماطي في بيان له، بالتضحيات التي قدمتها الأطقم الطبية، خلال أزمة انتشار فيروس كورونا ، موجها تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التى يعكف جيش مصر الأبيض، على أدائها بمنتهى الإخلاص.





ووصف القماطي المبادرة باللمسة الإنسانية الكبيرة والتكريم المعنوي للأطقم الطبية، مضيفا أنها جاءت في وقت مهم ليشعر الأطقم بأن هناك من يوجه لهم رسالة امتننان ويقدر جهودهم وتضحياتهم المبذولة.



