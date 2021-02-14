ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب بالشيوخ: إصدار المالية عملة بشعار الأطقم الطبية تكريما للأطباء

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:58 م
عملة بشعار الأطقم
عملة بشعار الأطقم الطبية
Advertisements
القسم السياسي
أشاد النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ عند محافظة الجيزة  باصدار مصلحة الخزانة العامة عملة معدنية جديدة، تحمل صورة الأطقم الطبية التي شاركت في الخط الأمامي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وثمن القماطي في بيان له،  بالتضحيات التي قدمتها الأطقم الطبية، خلال أزمة انتشار فيروس كورونا ، موجها  تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التى يعكف جيش مصر الأبيض، على أدائها بمنتهى الإخلاص.

ووصف القماطي  المبادرة باللمسة الإنسانية الكبيرة والتكريم المعنوي للأطقم الطبية،  مضيفا أنها جاءت في وقت مهم ليشعر الأطقم بأن هناك من يوجه لهم رسالة امتننان ويقدر جهودهم وتضحياتهم المبذولة.

وأضاف  "القماطي" أن مصر بأطباءها المخلصين بذلوا جهودًا كبيرة من أجل التصدي لهذا الفيروس المميت، موجها التحية لأسر شهداء الاطقم الطبية مشيرا الى أنهم انجبوا رجال ونساء مخلصين للوطن قدموا أرواحهم من أجل انقاذ ارواح المصريين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يعقد الاجتماع الدوري لمتابعة موقف فيروس كورونا ويوجه بتدريب الأطقم الطبية

ننشر رسالة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بمناسبة يوم الشرطة العربية

محافظ المنوفية يتابع موقف الأكسجين الطبى.. ويؤكد الدور الوطنى للأطقم الطبية خلال المرحلة الراهنة

وزيرة الصحة تشكر الأطقم الطبية وتوجه رسالة للشعب.. وتؤكد: قريبا ربط بين منظومة تلقي اللقاح وبرنامج تكافل وكرامة لتحديد الفئات الأكثر احتياجا

تأييد برلماني لـ مشروع قانون تكريم الأطباء وأسر الشهداء.. نواب: قدموا أرواحهم من أجل إنقاذ الوطن.. ومازالوا يواجهون خطر كورونا

وزير المالية: طرح ١٥ مليون قطعة من الفكة تحمل شعار فرق مصر الطبية

ترشيحاتنا

زاهي حواس: الفراعنة كانوا أهلاوية وفي ناس كتير بتزعل

10 مارس.. «التعليم» تعلن عودة الدراسة ..فيديو

انعكاسات خطيرة.. السودان: إثيوبيا مسئولة عن تبعات عدوانها

شاهد.. تفاصيل شكوى سعد سمير بسبب كمبوند بالتجمع الخامس

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

طارق شوقي يكشف الهدف من دمج امتحانات الترم الأول والثاني للشهادة الإعدادية ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هيدى كرم تحتفل بعيد الحب برفقة شقيقتها ووالدتها

فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد

عايزة ورد يا إبراهيم.. هند صبرى تثير الجدل بفستان أحمر