ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الرئاسة: سيناريوهات معدة مسبقا لسلامة 23 مليون طالب.. ولا مجال للصدفة

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:07 م
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
Advertisements
ندى رأفت
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه بالحفاظ على صحة الطلاب في المقام الأول وبشكل أساسي، مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية، ومحاولة التسهيل بقدر الإمكان على أولياء الأمور والطلاب، وشدد على منح حرية الاختيار لأولياء الأمور لاستكمال الدراسة بالطريقة التي تناسبهم.

وأضاف بسام راضي في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة منها وزارة الاتصالات، بذلت جهودا كبيرة من أجل تيسير وتسهيل طريقة "التعلم عن بُعد"، لإمكانية استئناف الفصل الدراسي الثاني، من خلال توفير قنوات عديدة، ومنصات إلكترونية، والبرامج التي توجد على القنوات الأرضية، مضيفًا أن أمر الاختيار يرجع إلى أولياء الأمور.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مصر كان لها السبق في استكمال الدراسة العام الماضي بنجاح، رغم ما يواجه العالم من جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول ألغت العام الدراسي لعدم استطاعتها في توفير طرق للتعلم عن بُعد، مؤكدًا أن ما نسعى له خلال العام الحالي هو استكمال الدراسة بنجاح مثلما حدث العام الماضي .

وعقب "راضي"، حول إذا تغير الموقف، أو تطور الموقف الوبائي خلال الشهور القادمة، وزادت أعداد الإصابات، قائلًا: "هناك سيناريوهات مُعدة بالفعل مسبقًا ، للتعامل مع كل الظروف، ولم يعد هناك مجال للصدفة ، خاصة أن الأمر يتعلق بـ 23 مليون طالب" .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شوقي : مراكز الدروس الخصوصية تشكل خطرا تعليميا وصحيا.. والدولة ستحكم سيطرتها عليها

التعليم: توقف الدراسة قرار سيادي لم يصدر حتى الآن.. والعام الدراسي سيستمر حتى لو المدارس مغلقة

متحدث الرئاسة: توسيع مبادرة حياة كريمة لتشمل كل قرى مصر

الدراسة لم تتعطل.. وزير التربية والتعليم يطالب أولياء الأمور بهذا الأمر

بسام راضي: الدولة أثبتت صمودًا ونجاحًا بشهادة العالم في مواجهة كورونا..فيديو

جدران الفصول مشتاقة لرؤيتكم.. رسالة مؤثرة من معلم لطلابه المتغيبين عن المدرسة بسبب ذروة كورونا

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يسجل ويقود جلطة سراي للفوز على قاسم باشا بالدوري التركي ..فيديو

مصدر أمنى يكشف حقيقة صور تجمع المواطنين على كوبرى استانلى

البحث عن مصدر كورونا.. علماء منظمة الصحة يعثرون على مفاجأة بشأن أصل الفيروس

التنظيم والإدارة: ندرس تثبيت العمالة المؤقتة وفقا للقانون وننتظر بياناتهم من الزراعة والتنمية المحلية

بيان عاجل من الرئيس اللبناني ردا على تصريحات سعد الحريري

وزير التربية والتعليم: 10 مارس العودة للمدارس.. والحضور اختياري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هيدى كرم تحتفل بعيد الحب برفقة شقيقتها ووالدتها

فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد

عايزة ورد يا إبراهيم.. هند صبرى تثير الجدل بفستان أحمر