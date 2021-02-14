متحدث الرئاسة: سيناريوهات معدة مسبقا لسلامة 23 مليون طالب.. ولا مجال للصدفة

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه بالحفاظ على صحة الطلاب في المقام الأول وبشكل أساسي، مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية، ومحاولة التسهيل بقدر الإمكان على أولياء الأمور والطلاب، وشدد على منح حرية الاختيار لأولياء الأمور لاستكمال الدراسة بالطريقة التي تناسبهم.





وأضاف بسام راضي في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة منها وزارة الاتصالات، بذلت جهودا كبيرة من أجل تيسير وتسهيل طريقة "التعلم عن بُعد"، لإمكانية استئناف الفصل الدراسي الثاني، من خلال توفير قنوات عديدة، ومنصات إلكترونية، والبرامج التي توجد على القنوات الأرضية، مضيفًا أن أمر الاختيار يرجع إلى أولياء الأمور.





وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مصر كان لها السبق في استكمال الدراسة العام الماضي بنجاح، رغم ما يواجه العالم من جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول ألغت العام الدراسي لعدم استطاعتها في توفير طرق للتعلم عن بُعد، مؤكدًا أن ما نسعى له خلال العام الحالي هو استكمال الدراسة بنجاح مثلما حدث العام الماضي .





وعقب "راضي"، حول إذا تغير الموقف، أو تطور الموقف الوبائي خلال الشهور القادمة، وزادت أعداد الإصابات، قائلًا: "هناك سيناريوهات مُعدة بالفعل مسبقًا ، للتعامل مع كل الظروف، ولم يعد هناك مجال للصدفة ، خاصة أن الأمر يتعلق بـ 23 مليون طالب" .