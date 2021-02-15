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اقتصاد

وزارة التخطيط تكشف عن التوزيع القطاعي للاستثمارات المستهدفة بمحافظة القليوبية.. تفاصيل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:00 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بـ محافظة القليوبية بخطة عام 20/2021 تبلغ  9,6 مليار جنيه تمثل 3,6% من الاستثمارات العامة الموزعة.


وأوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط، أنه تم توجيه استثمارات بقيمة 5,5 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 57,1%، ويخص قطاع البترول والثروة المعدنية استثمارات بقيمة 994 مليون جنيه بنسبة 10,3%، ويخص قطاع النقل 822,5 مليون جنيه بنسبة 8,6%.




وتابع التقرير: إلى جانب توجيه 512,9 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 5,3%، علاوة على توجيه 375 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 3,9%، ، بالإضافة إلى توجيه  1,4 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 14,6%.
 

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في القليوبية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة. 


وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن "خطة المواطن" هي وثيقة مُوجهة بالأساس للمواطنين، بما يضمن دمجهم في عمليتي التخطيط والمتابعة، حيث تتضمن عرضًا مفصلًا لكافة المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته.


وأضافت السعيد أن "خطة المواطن" ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كافة المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ 27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.  

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