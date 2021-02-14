شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 15 فبراير فهذه نصيحة الأبراج لك".



حاول اليوم أن تهدأ لتحسن التفكير في مدخراتك ومستقبلك وننصحك الأفلاك أن تحاول التكيف مع الظروف والمستجدات.







علي الصعيد الصحي..لا تحمل أشياء ثقيلة وحافظ على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، مع تناول أطعمة صحية، تساعد على تقوية عظامك، مع ضرورة اتباع تعليمات الطبيب .



أما عن حياتك العاطفيه حاول تجديد حياتك مع شريك حياتك خاصة وأن حالة من التنقلات الجذرية قد تحدث خلال الفترة القادمة، ولأنك هذه الأيام تتعامل بحرص واتزان سيجعل هذه التنقلات في صالحك.





كذلك تمنحك علاقتك مع شريك حياتك نوع الحب الذي يحلم به الآخرون، فحاول البحث عن فرص لإرضاء حبيبك واثبت له مدى تقديرك وامتنانك لوجوده.