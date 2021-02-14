حتى لا تضيع سنة.. طارق شوقي يوضح سبب عدم إلغاء الدراسة هذا العام

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستتم أونلاين في المدارس بإدارة المعلمين والمشرفين وليس في المنازل.

وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية على قناةTEN ، أنه تمت مناقشة قضايا متعلقة بمنظومة التعليم الجديد والتعليم الفنى وتدريب المعلمين والاهتمام بأحوالهم الاجتماعية والمادية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، منوها بأن الرئيس بنفسه يتأكد من كل التفاصيل لحماية صحة اولادنا وتلبية رغبة أولياء الأمور وإعطاءهم الحق في الاختيار بنزول الطلاب للمدارس أم لا.

وأشار طارق شوقى، إلى أن مصر من أفضل الدول في إدارة للمنظومة التعليمية عن باقى الدول حيث ألغت العديد من الدول الدراسة هذه السنة، مؤكدا أن مصر يمكنها السيطرة على العملية التعليمية هذه السنة مع الحفاظ على صحة الطلاب، حتى لا تضيع سنة من عمر الأولاد.