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تعليم

بعد قرارات الحكومة.. جامعة حلوان تحسم الجدل وتعلن موعد الامتحانات

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:33 م
الدكتور حسام الرفاعي
الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان
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إسلام خالد
كشف الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول 2020 /2021 

وقال الدكتور حسام الرفاعي من خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ان جامعة حلوان سوف تقوم الامتحانات فى مواعدها الجديد ابتداء من يوم 27 فبراير الجاري وسوف يتم تعديل الجداول التى كانت قد أعلنت من قبل  مع الالتزام بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية .

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "مدة الإجازة اسبوع لمنح الطلاب فرصة كاملة للإستعداد للإمتحان".

وأردف:" سيتم إعلان جدول الإمتحان قبل يوم 27 فبراير وسيكون معلنا امام الطلاب".

وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه لا يوجد إمتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية الخاصة ليكون علي علم بجدول الإمتحانات وكافة التفاصيل.

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