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مرأة

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:58 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة هنا الزاهد؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعدما روجّت لـ مسلسلها الجديد "حلوه الدنيا سكر" بعد نشرها بوستر المسلسل عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام ".

وعلقت هنا الزاهد على صورة البوستر قائلة: "الساعة 8 النهاردة على DMC ".

وتتميز الفنانة هنا الزاهد؛ بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التى تخطف الأنظار دائما من خلال ظهورها بفساتين سواريه و ملابس كاجوال انيقة تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها.

وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها.

وتقدم هنا الزاهد خلال المسلسل 9 شخصيات مختلفة، ويشاركها البطولة عدد من النجوم والشباب.

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد
بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد
بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد
بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد
بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد
بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد
بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد
بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد
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