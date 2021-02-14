ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

علمك غالي دائما يا زمالك.. المستشار أحمد جلال إبراهيم يكشف حقيقة تصريحاته

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:01 م
احمد جلال أبراهيم
احمد جلال أبراهيم
Advertisements
منتصر الرفاعي ملك موسي
كشف المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عدم صحة ما أثير خلال الساعات الماضية، من الإدلاء بأي تصريحات تخص فريق الكرة أو المجلس الحالي.


وحرص نائب الزمالك السابق على نشر تنويه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجاء كالآتي:


"تنويه هام....تلاحظ لي خلال امس واليوم ان هناك بعض المواقع التي تناقش قضايا تخص النادي. والتي تقوم بتشييرها علي الفيس بوك.. وقد نسبت لي تصريحات واحاديث... وإننى مع خالص احترامي لهذه المواقع ومع خالص احترامي لحرية رأيها  وحقها الكامل في مناقشة تلك القضايا... الا انني أؤكد نفي كل ما نسب اليّ من تصريحات لم تحدث مني ابدا وانني في حال قيامي بالادلاء بتصريحات،. فإنني لن انكر ذلك لانني اعلم كيفية الادلاء بها وبما سوف تحاط به من احترام كامل للجميع وبما لا ينال ابدا من وضع النادي الاهم عندي وعند كل من هو زملكاوي حقيقي.


وتابع: وإنني منذ تاريخ عدم وجودي ومجلسي في منصب المسئولية.. فانني لم أقم بالادلاء بأي تصريحات او احاديث تتعلق بأي امر.. في وسائل الاعلام بكافه انواعها.. ولم أتناول اي حديث عن اي شخص سواء بالمدح او الذم.. لذا ارجو عدم تناول اسمي بأي شكل في اي احاديث لم تصدر مني ابدا تجاه النادي او أي مسئول في اي موقع.. وإنني اؤكد مره اخري علي خالص احترامي لكافة الناس وكافةه المواقع  وكافة من يبدون وجهة نظرهم.. مع تمنياتي بالتوفيق لنادي الزمالك  وفرقه الرياضية وجماهيره واعضائه دائما.. وتمنياتي لفريق كرة القدم بالتوفيق في بطوله الدوري وافريقيا.. علمك عالي علمك غالي دائما يازمالك".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أيمن يونس: بنشرقي قال لي "أنا مش خاين عشان أترك الزمالك"

بملابس أنيقة.. شاهد أحدث ظهور لـ حازم إمام عبر إنستجرام

خاص.. أول تعليق من سانت إيتيان على إيقاف الزمالك مفاوضات بيع مصطفى محمد

خاص | أول رد من سانت إيتيان بعد رفض الزمالك اعتذار النادي

هاشتاج الصدارة مطلب يا زمالك تريند تويتر.. ومغردون: كونوا على الوعد يا وحوش

أحمد عيد عبد الملك لـ مصطفى محمد: الزمالك اللي بيعمل النجوم

ترشيحاتنا

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

متحدث الرئاسة: سيناريوهات معدة مسبقا لسلامة 23 مليون طالب.. ولا مجال للصدفة

طارق شوقي: الغياب عن المدارس يتطلب إقرارا رسميا.. فيديو

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 14-2-2021

إجراء عاجل في السعودية لمنع تفشي كورونا بالسجون ودور الرعاية الاجتماعية

هدف مصطفى محمد في فريق قاسم باشا التركي.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هيدى كرم تحتفل بعيد الحب برفقة شقيقتها ووالدتها

فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد

عايزة ورد يا إبراهيم.. هند صبرى تثير الجدل بفستان أحمر