فيديوجراف.. محطات فارقة في حياة سهير البابلي.. والشعراوي سبب الاعتزال

يصادف يو 14 فبراير عيد الحب يوم مولد الفنانة الكبيرة سهير البابلي التي قدمت ما يقرب من 100 عمل فني تنوع بين المسرح والسينما والتليفزيون ولكن ابرز الادوار التي اشتهرت بها دور بكيزة هانم الدرملي مسلسل بكيزة وزغلول.





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خاضت الفنانة سهير البابلي مشوارا طويلا في الفن واثرت في حياتها بعد المواقف التي اعتبرتها محطات فارقة في حياتها سواء الفنية او الشخصية والتي قاداتها في النهاية الي الاعتزال وارتداء الحجاب وابتعدت بعدها عن الاضواء ولكن بعد سنوات طويلة عادت مرة اخري بمسلسل قلب حبيبة والذي يعتبر اخر ما قدمته بعد عودتها للفن .





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول محطات فارقة في حياة سهير البابلي ولقائها بالشيخ الشعراوي من خلال الفيديوجراف التالي.



