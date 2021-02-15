أسباب غير متوقعه لشعورك ببرودة الانف فجأة

أسباب عديدة لشعورك المفاجىء ببرودة الانف بعيدا عن الطقس إليك أبرز تلك الأسباب التى يجب عليك الإنتباه إليها وفقا لموقع برايت سايد
1. قد يكون علامة على ضعف تدفق الدم في أنفك.
يمكن أن يكون الضغط العاطفي سببًا لتلك الظاهرة و التي تتسبب في تضيق الأوعية الدموية في أطرافنا بشكل كبير لفترة قصيرة من الزمن
4. قد تكون هرموناتك غير متوازنة.
عندما لا تنتج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية ، فقد يتباطأ التمثيل الغذائي في الجسم. إن عملية التمثيل الغذائي البطيئة ستجعل جسمك يحافظ على الحرارة والطاقة ، ويمكن أن يؤدي إلى وصول حرارة أقل إلى الأطراف ، مثل أنفك.
1. قد يكون علامة على ضعف تدفق الدم في أنفك.
عندما نبقى في غرفة ذات درجة حرارة منخفضة لفترة طويلة ، يحاول الجسم الحفاظ على الحرارة عن طريق تقليل تدفق الدم من الأطراف وإعادة توجيهه إلى الأعضاء الحيوية في الجسم.
قد نلاحظ أيضًا أن الأنف ستكون أول شيء يصاب بالبرد لأن هذا الجزء من الجسم لا يحتوي على الكثير من الدهون. قد يساعدنا احتساء فنجان من شيء ساخن ، مثل الشاي أو القهوة ، في الحفاظ على الدفء.
2. لقد كنت مثقلًا بالعمل.
دراسة في جامعة نوتنغهام اكتشفت وجود علاقة بين درجة حرارة الجسم ومقدار الضغط في الدماغ.إذا شعرت ببرودة الأنف أثناء العمل ، فقد ترغب في أخذ استراحة سريعة قبل استئناف نشاطك.
3. أنت تحت ضغط نفسي كبير.
يمكن أن يكون الضغط العاطفي سببًا لتلك الظاهرة و التي تتسبب في تضيق الأوعية الدموية في أطرافنا بشكل كبير لفترة قصيرة من الزمن
4. قد تكون هرموناتك غير متوازنة.
عندما لا تنتج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية ، فقد يتباطأ التمثيل الغذائي في الجسم. إن عملية التمثيل الغذائي البطيئة ستجعل جسمك يحافظ على الحرارة والطاقة ، ويمكن أن يؤدي إلى وصول حرارة أقل إلى الأطراف ، مثل أنفك.