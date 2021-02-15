أسباب غير متوقعه لشعورك ببرودة الانف فجأة

1. قد يكون علامة على ضعف تدفق الدم في أنفك.

عندما نبقى في غرفة ذات درجة حرارة منخفضة لفترة طويلة ، يحاول الجسم الحفاظ على الحرارة عن طريق تقليل تدفق الدم من الأطراف وإعادة توجيهه إلى الأعضاء الحيوية في الجسم.







قد نلاحظ أيضًا أن ا لأنف ستكون أول شيء يصاب بالبرد لأن هذا الجزء من الجسم لا يحتوي على الكثير من الدهون. قد يساعدنا احتساء فنجان من شيء ساخن ، مثل الشاي أو القهوة ، في الحفاظ على الدفء.

2. لقد كنت مثقلًا بالعمل.





ببرودة الأنف دراسة في جامعة نوتنغهام اكتشفت وجود علاقة بين درجة حرارة الجسم ومقدار الضغط في الدماغ.إذا شعرتأثناء العمل ، فقد ترغب في أخذ استراحة سريعة قبل استئناف نشاطك.

3. أنت تحت ضغط نفسي كبير.

4. قد تكون هرموناتك غير متوازنة.