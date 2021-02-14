كلها في يوم وبلجنة واحدة.. طارق شوقي يوضح كيفية إجراء امتحانات النقل للابتدائي والإعدادي.. تفاصيل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه قرر عقد امتحان واحد تحريري لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الأول للمواد الأساسية والحضور يوما واحدا فقط لمدة 3 ساعات؛ في محاولة لتقليل أعداد الطلاب التي تذهب للامتحانات.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن هذا القرار يهدف لتحقيق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون بكل لجنة 7 طلاب، وهي فكرة مبتكرة جدًا.





وتابع وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي سيتم إجراؤها إلكترونيًا في المدارس، بواقع مادتين يوميا بحيث تنتهي الامتحانات خلال 5 أيام.





وأكد أن مصر أفضل من كثير من دول العالم التي قامت بإلغاء امتحاناتها بسبب جائحة كورونا، معقبًا "مصر استطاعت تحقيق هذا النوع من الامتحانات ونجحت فيه"، وعدد كبير من الدول قامت بإلغاء الامتحانات، واسكتلندا قررت إلغاء التعليم هذا العام وإعادة العام الدراسي العام المقبل، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض أن يحدث ذلك في مصر".



