حال اختيار التعليم عن بعد..الباز: ولي الأمر يجب أن يكتب إقرارا على نفسه أمام الإدارة

علق الإعلامي محمد الباز على خطة وزير التربية والتعليم الخاصة باستكمال العام الدراسي، قائلا: الخطة التي قام وزير التربية والتعليم بعرضها خضعت لعدة مراحل.





واسترسل "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": الوزارة وضعت الخطة وقامت بعرضها على اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ومن ثم رفعت إلى رئيس الجمهورية، منوها إلى أن وزير التربية والتعليم كان في اجتماع مع الرئيس السيسي من أجل الأطلاع على الخطة.





وأوضح أن الرئيس السيسي وضع بوجيهين، الأول هو توفر كافة الإجراءات الاحترازية من أجل حماية الطلاب، كما وجه الرئيس السيسي بأن أولياء الأمور لهم حرية الاختيار في حضور ابنه من عدمه.





وأضاف أن في حالة قرر ولي الأمر أن يستكمل ابنه الدراسة من على بعد، عليه أن يتوجه إلى الإدارة ويكتب إقرار خطي بأنه اختار هذا الأمر.



