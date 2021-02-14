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وزيرة البيئة: صفط تراب بالغربية بداية التحول لقرى نموذجية ضمن مبادرة حياة كريمة.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:15 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان الاستدامة البيئية تعني الفائدة المستمرة من خلال العمل علي البعد البيئي للحفاظ على البيئة بناء علي ترشيد استخدام المواد التي تعمل على التلوث البيئي .

وأضافت ياسمين فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، خلال عام 2020 قمنا بإطلاق مبادرة تسمى اتحضر للاخضر وهذه المبادرة تعمل على رفع الوعي البيئي لدى المواطن وتعمل على ربط موضوعات البيئة بما يخص حياتهم .

وأوضحت ياسمين فؤاد ، قمنا بالعمل علي تطوير قرية صفط التراب لتكون نموذجا للحد من التلوث والحفاظ علي البيئة قمنا بعمل محاضرات لشباب القرية لرفع وعيهم عن موضوعات البيئة .

وتابعت قرية صفط تراب بالغربية بداية للتحول لقرى نموذجية ضمن مبادرة حياة كريمة .
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