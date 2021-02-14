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نشأت الديهي: تجربة مصر التعليمية من أنجح التجارب عالميا.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:09 م
نشأت الديهى
نشأت الديهى
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داليا أحمد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستعراض الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمدارس.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن التجربة المصرية التعليمية في ظل جائحة كورونا من أنجح التجارب على مستوى العالم.

وتابع، أن الرئيس السيسي يتابع العملية التعليمية كأب لـ 23 مليون طالب يبحث عن مصلحة أبناءه التعليمية، ومصلحتهم في الامتحانات للتخرج، إلى جانب الحرص على صحتهم والقلق من انتشار كورونا بين الطلاب، مشددًا على أن الدكتور طارق شوقي، جاء في وقته، فرغم ما يواجه من عقبات وانتقادات لا يعبئ بذلك ومستمر في تطوير التعليم.

ونوه، بأن الرئيس وجه بمنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي، لافتًا إلى أن الرئيس يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية، مع عرض مبادرات الكشف عن الأمراض المرتبطة بسوء التغذية لدى طلاب المدارس، خاصةً السمنة والأنيميا والتقزم، ووجه بضرورة الاهتمام باللياقة البدنية للطلاب، مشددًا على أن ما يحدث تغيير جذري في طريقة التفكير في إدارة مواردنا البشرية.

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