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برلمان

نائبة بـ"الشيوخ": تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن يساعد مصر على تحقيق التنمية المستدامة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:05 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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القسم السياسي
علقت الدكتورة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، على  استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و عباس كامل رئيس المخابرات العامة، قائلة:"مصر لديها علاقات طيبة مع مختلف الدول العربية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن يساعد مصر على تحقيق التنمية المستدامة". 

وأوضحت "اسحق"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مصر تهدف لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات علاوة على تحسين العلاقات الخارجية بين مختلف الدول والتي من شأنها أن تشجع الاستثمارات بالمنطقة، مشيرة إلى نجاح الحكومة والقيادة السياسية في تحقيق ذلك حتى الآن. 

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن هناك العديد من الملفات التي تحتاج للتعاون بين مصر والأردن خاصة وأن البلدين لديهم أهداف متقاربة في وجهات النظر، لافتة إلى أهمية اللقاءات التي حدثت خلال الفترة الماضية.  

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان  رئيس الوزراء الأردني نقل تحيات جلالة ملك الأردن للرئيس ، معربًا عن حرص الأردن على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في ملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فضلًا عن بحث الآليات الفعالة من أجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق.
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