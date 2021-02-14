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الموقف الوبائي يتغير كل يوم.. طارق شوقي يكشف آلية إجراء امتحانات الثانوية العامة

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:13 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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عادل نصار
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحقيق مصلحة الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن امتحانات الثانوية العامة إلكترونية لجميع الطلاب بما فيهم المنازل في لجان مدرسية مراقبة وفقا لجدول سيتم الإعلان عنه نهاية الشهر الجاري.

وأكد وزير التعليم ، أنه لا يوجد امتحانات لطلاب الشهادة الأعدادية في الوقت الحالي، مشيرا إلى ان الامتحان سيكون في أخر العام على أساس أنها شهادة عامة.

وتابع الوزير، :"علينا أن نفهم أننا نعمل مع شيء متغير والموقف الوبائي يتغير كل يوم، ونعلن الخطوط العريضة فقط، وعلى حسب الحالة يتغير الموقف، وعلى الطلاب المذاكرة".
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