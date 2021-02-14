اجتماع بزراعة النواب لمناقشة بيان وزير الري.. الحصري: إدارة المياه من أهم الملفات في ظل التحديات.. وبرلماني: مصر دولة قوية لا يفرض عليها أمر واقع

هشام الحصري يطالب بالإسراع في معدلات تنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع

وزير الري سد النهضة من أهم التحديات التي تواجه البلاد

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عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، بمجلس النواب، اجتماعا مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير الموارد المائية والرى الذى ألقاه أمام البرلمان، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى.





وأكد النائب هشام الحصرى، في بداية الاجتماع، على أن ملف إدارة المياه من أهم الملفات حاليا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد بشان نقص المياه والزيادة السكانية، بالإضافة إلى القضايا التي تهم المواطنين بشأن الترع الموجودة داخل الكتل السكنية، مؤكدا ضرورة التعرف على خطة الوزارة بشأن مواجهة تلك التحديات وتطوير منظومة الرى وإحلال وتأهيل محطات الصرف والرى، وكذلك توعية المواطنين للحفاظ على المياه.





ووجه الحصرى، الشكر للقيادة على المشروع القومى لتبطين الترع، مشيدا بالإسراع في معدلات تنفيذه.





ومن جانبه استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، خطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مؤكدا في بداية حديثه على ان سد النهضة من أهم التحديات التي تواجه البلاد، في ظل اعتمادنا بنسبة ٩٧ في المائة على مياه نهر النيل، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد، وهو ما يمثل قلق لنا.





وأوضح الوزير، لم نصل حتى الان الى اتفاقات ملزمة بشأن ملء السد والتخزين.





وتابع، أيضا نواجه تحدى ثانى، يتعلق بالتغييرات المناخية، في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وكذلك ما شاهدناه من كميات مطر وسيول وجفاف، وكلها احداث متطرفة جدا، متابعا، أيضا هناك تغيير في توزيع المطر ، بالإضافة الى ارتفاع منسوب سطح البحر، ما يتطلب إعادة توطين المواطنين وتغيير انشطتهم.





وأضاف، أيضا من التحديات، الزيادة السكانية، و نقص الموارد المائية، حيث نحتاج ١١٤ مليار متر مكعب سنويا، ومتاح لدينا ٦٠ مليار متر، ونعيد استخدام ٢٠ مليار متر مكعب.





وقال الوزير، جمعنا تلك التحديات، وأعددنا استراتيجية لترشيد وتحسين استخدام المياه، ب ٩٠٠ مليار جنيه حتى ٢٠٣٧ ، تتضمن مشروعات رى حديث وتبطين ترع وحماية من السيول وحماية شواطئ وغيرها من المشروعات.





وأوضح، رغم ان الرؤية والاستراتيجية، تشير الى انفاق ال ٩٠٠ مليار على ٢٠ سنة، الا ان حتى الان تم انفاق ٢٠٠ مليار ، نحاول الإسراع لاستباق الزيادة السكانية.





وأضاف، انشأنا قاعدة بيانات، حصرنا فيها أملاك الرى والمعدات والتعديات والمخالفات، وماتم تنفيذه في مشروع تبطين الترع، ما أدى الى زيادة الحوكمة ، وهو ما يوفر لنا نحو مليار جنيه في استخدام قطع الغيار الموجودة بالمخازن.





ومن جانبه عقب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على حديث الوزير، موجها سؤال له، حول مدى استعداد الوزارة لكل السيناريوهات بشأن سد النهضة، وذلك بهدف طمأنة المواطنين؟





وأجاب الوزير، قائلا، " مش هنستنى المشكلة تحصل، فهناك جهود متوازية لمختلف قطاعات الدولة، ولكن لازم نقلق علشان مش نرحرح، لو الناس اطمنت مش هنحافظ على المياه، لازم نكون قلقانين وهو قلق صحى، ونكون في حالة استعداد تام وتعاون وذلك بالطبع للحفاظ على الامن القومى"





ومن جانبهم استعرض النواب، عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين بشأن مشكلات الترع فى المحافظات، وعدم وصول المياه الى نهايات الترع.



