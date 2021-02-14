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خبير تعليمي: الوزارة ستبدأ خطة لتدريب طلاب المنازل والراسبين على التابلت والنظام الإلكتروني

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:25 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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ندى رأفت
قال أيمن صقر ، الخبير في ملف التعليم ، إن قرارات وزارة التربية والتعليم اليوم فيها راحة تامة للطلاب ، مضيفًا أن هناك مراعاة للتباعد الاجتماعي ، وإجراء الامتحانات ، واستكمال العام الدراسي .

وأشار " أيمن صقر " خلال لقائها مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن الوزارة قامت بتوفير كافة البدائل الممكنة من أجل راحة الطلاب ، مشيرًا إلى أن قرار إجراء الامتحان الإلكتروني للصف الثالث الثانوي ، هو قرار تم تنفيذه من قبل ، ولكن الجديد فيه هو القرار الخاص طلاب المنازل والراسبين للعام الماضي .

وتابع مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط  ومسئول ملف التعليم ، أن كان هناك اقتراح بأن يُجرى امتحان ورقي وتقليدي لطلاب المنازل والراسبين ، وفق لقرارات العام الماضي ، ولكن الجديد بعد مؤتمر اليوم هو أن الامتحان سيُجرى إلكتروني أيضًا لكافة الطلاب .

وأكمل " صقر " ، أن هذا يعني أن هناك خطة تدريب طلاب المنازل والراسبين على التابلت والنظام الالكتروني ، مضيفًا أن الوزارة وجدت تفرقة بين النظام القديم والنظام الحديث ، لهذا السبب قاموا بتغيير هذا القرار الخاص بهذه الطلاب .
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