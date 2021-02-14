خبير تعليمي: الوزارة ستبدأ خطة لتدريب طلاب المنازل والراسبين على التابلت والنظام الإلكتروني

قال أيمن صقر ، الخبير في ملف التعليم ، إن قرارات وزارة التربية والتعليم اليوم فيها راحة تامة للطلاب ، مضيفًا أن هناك مراعاة للتباعد الاجتماعي ، وإجراء الامتحانات ، واستكمال العام الدراسي .





وأشار " أيمن صقر " خلال لقائها مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن الوزارة قامت بتوفير كافة البدائل الممكنة من أجل راحة الطلاب ، مشيرًا إلى أن قرار إجراء الامتحان الإلكتروني للصف الثالث الثانوي ، هو قرار تم تنفيذه من قبل ، ولكن الجديد فيه هو القرار الخاص طلاب المنازل والراسبين للعام الماضي .





وتابع مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ومسئول ملف التعليم ، أن كان هناك اقتراح بأن يُجرى امتحان ورقي وتقليدي لطلاب المنازل والراسبين ، وفق لقرارات العام الماضي ، ولكن الجديد بعد مؤتمر اليوم هو أن الامتحان سيُجرى إلكتروني أيضًا لكافة الطلاب .





وأكمل " صقر " ، أن هذا يعني أن هناك خطة تدريب طلاب المنازل والراسبين على التابلت والنظام الالكتروني ، مضيفًا أن الوزارة وجدت تفرقة بين النظام القديم والنظام الحديث ، لهذا السبب قاموا بتغيير هذا القرار الخاص بهذه الطلاب .