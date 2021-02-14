بعد الموافقة.. عضو مجلس النواب يوضح أهمية مشروع قانون تنظيم انتخابات اتحاد الصناعات

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، الأحد، على مشروع قانون مقدم من رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة.





وأكد عضو مجلس النواب عصام دياب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون يتضمن تعديلات لعدد من المواد تتيح للوزير المختص بالصناعة والتجارة الحق في تأجيل انتخابات مجلس إدارة الاتحاد عند تعذر إجراء الانتخابات بهدف تحصين المجلس الحالي قانونيا، مع التأكيد على ضرورة سرعة إجراءات الانتخابات لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارات الغرف الصناعية.





وأوضح "دياب" أن مشروع القانون يهدف لوجود القائمين على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، حيث تعذر إجراؤها بسبب تأخر اللائحة التنفيذية للقانون، ومع الانتهاء من اللائحة، من المنتظر إجراء الانتخابات بأسرع وقت.





يذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب طالبت خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي، بتعديل قانون اتحاد الصناعات لتقنين وجود مجلس الاتحاد الحالي، لحين حل إشكالية إجراء انتخابات لاتحاد الصناعات نتيجة تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، ما يقتضي إجراء تعديل تشريعي عاجل لقانون 70 لسنة 2019.





وأكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، خلال الاجتماع، أن أولوياتها فى المرحلة المقبلة، هى وضع استراتيجية واضحة للصناعة وآلية لمنع التداخل بين الوزارات، موضحة "إذا نفذنا هذه الآليات مصر هتبقى فى 2030، من أفضل 30 دولة فى مستوى الصناعة، لأن الجزء الصعب التعامل، فهناك بنية تحتية وطرق ومصانع ينقصنا فقط التنسيق بين الجهات".





وأشارت إلى أنه لابد من إقرار مستهدف بحجم ونوعية الصادرات التى من الممكن تستهدفها وكذلك مدى توافر المواد الخام، ولفتت إلى أن حجم الصادرات بلغ 23 مليار دولار والمستهدف 100 مليار دولار ولابد من تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى هذه الصناعات.



