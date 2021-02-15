حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2/15 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة في بداية يومهم؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 15 فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعداد للتفاني في عملك.
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.
مهنيا وماليا: القمر في برجك يمدك بالقدرة على التخطيط واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في وضع معاكس مما يجعلك مشوش العاطفة وقد تميل اليوم للانعزال قليلا.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تهمل أي عارض صحي واعمل في سرية وكتمان.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الحظ تمدك بالسحر والطاقة العاطفية والقدرة على العطاء وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز.
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الحظ تمدك بالسحر والطاقة العاطفية والقدرة على العطاء وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.
عاطفيا: الوضع الفلكي قد يتسبب لك اليوم في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع من تحب أو مع شركاء الحياة.. عليك بالصبر
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام.
مهنيا وماليا: القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وقد تسمح الظروف بنجاح مساعيك
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام.
مهنيا وماليا: القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وقد تسمح الظروف بنجاح مساعيك
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم.. تستطيع اليوم أن تحصل على الحب والإعجاب بك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية أعمالك وزيادة مدخراتك.
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم.. تستطيع اليوم أن تحصل على الحب والإعجاب بك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية أعمالك وزيادة مدخراتك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك ولا تتسرع في الغضب.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل فاليوم غير مناسب لتوقيع أي عقود أو أوراق وانتبه لحقوقك ومصالحك.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة.. مما يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.
عاطفيا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تكسب إعجاب الجنس الآخر بسهولة
من 23/10 إلى 22/11
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة.. مما يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.
عاطفيا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تكسب إعجاب الجنس الآخر بسهولة
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: القمر في منزل الحب يدعمك ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك للانطلاق وقد تقضي مع من حولك أوقاتا طيبة
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: القمر في منزل الحب يدعمك ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك للانطلاق وقد تقضي مع من حولك أوقاتا طيبة
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد وتجنب التحديات.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك الشخصية من أي تدخل وقد تنجح في تحويل بيتك إلى قلعة ضد العدوان الخارجي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد وتجنب التحديات.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك الشخصية من أي تدخل وقد تنجح في تحويل بيتك إلى قلعة ضد العدوان الخارجي
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا: القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالبلاغة ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك.
عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك سحرا وتأثيرا في الجنس الآخر.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا: القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالبلاغة ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك.
عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك سحرا وتأثيرا في الجنس الآخر.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المحتمل أن يدفعك نحو عملية بيع أو شراء مهمة، أو تميل لاتخاذ قرارات حاسمة، فقط راجع جيدا خياراتك.
عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في ردودك
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المحتمل أن يدفعك نحو عملية بيع أو شراء مهمة، أو تميل لاتخاذ قرارات حاسمة، فقط راجع جيدا خياراتك.
عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في ردودك