حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2/15 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام.

مهنيا وماليا: القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وقد تسمح الظروف بنجاح مساعيك

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا: الوضع الفلكي داعم.. تستطيع اليوم أن تحصل على الحب والإعجاب بك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية أعمالك وزيادة مدخراتك.







الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك ولا تتسرع في الغضب.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل فاليوم غير مناسب لتوقيع أي عقود أو أوراق وانتبه لحقوقك ومصالحك.



