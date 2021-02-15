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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2/15 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:15 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة في بداية يومهم؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودًا في يوم 15 فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك موهبة فنية وابتكارية، ولديك استعداد للتفاني في عملك.
 
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.
مهنيا وماليا: القمر في برجك يمدك بالقدرة على التخطيط واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في وضع معاكس مما يجعلك مشوش العاطفة وقد تميل اليوم للانعزال قليلا.
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تهمل أي عارض صحي واعمل في سرية وكتمان.


الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الحظ تمدك بالسحر والطاقة العاطفية والقدرة على العطاء وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.
مهنيا: القمر في منزل المشروعات يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز.


السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.
عاطفيا: الوضع الفلكي قد يتسبب لك اليوم في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع من تحب أو مع شركاء الحياة.. عليك بالصبر


الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام.
مهنيا وماليا: القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وقد تسمح الظروف بنجاح مساعيك


العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم.. تستطيع اليوم أن تحصل على الحب والإعجاب بك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية أعمالك وزيادة مدخراتك.


الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك ولا تتسرع في الغضب.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل فاليوم غير مناسب لتوقيع أي عقود أو أوراق وانتبه لحقوقك ومصالحك.


العقرب
من 23/10 إلى 22/11
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة.. مما يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.
عاطفيا: رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تكسب إعجاب الجنس الآخر بسهولة


القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: القمر في منزل الحب يدعمك ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك للانطلاق وقد تقضي مع من حولك أوقاتا طيبة


الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا واجتماعيا: قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد وتجنب التحديات.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك الشخصية من أي تدخل وقد تنجح في تحويل بيتك إلى قلعة ضد العدوان الخارجي

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا: القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالبلاغة ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك.
عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك سحرا وتأثيرا في الجنس الآخر.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم


الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المحتمل أن يدفعك نحو عملية بيع أو شراء مهمة، أو تميل لاتخاذ قرارات حاسمة، فقط راجع جيدا خياراتك.
عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في ردودك

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