إشادة برلمانية بجهود الرئيس السيسى فى تعزيز العلاقات المصرية مع الأردن.. نواب: مصر عادت لريادتها .. والعلاقات الثنائية تحقق التنمية في كل المجالات

عبد الفتاح محمد: السيسي يسعى لتعزيز العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم

رشا اسحق: تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن يساعد مصر على تحقيق التنمية المستدامة

أمين مسعود: مصر القلب النابض للعالم.. والعلاقات مع الاردن تتدعم الاستثمار بشكل كبير





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشر الخصاونة، أول أمس رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و عباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان رئيس الوزراء الأردني نقل تحيات ملك الأردن للرئيس ، معربًا عن حرص الأردن على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.





وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في ملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فضلًا عن بحث الآليات الفعالة من أجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق.





وفي هذا الصدد أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن مصر لديها علاقات وثيقة مع مختلف دول العالم، مشيدين بدور الرئيس السيسي في إعادة مصر لريادتها على المستوي الدولي والإقليمي والعربي.





وفي هذا السياق، أشاد النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم لبشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والموضوعات التي تم مناقشاتها خلال هذه الزيارة التي أكدت على عمق العلاقات المصرية الأردنية.





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن القيادة السياسية في مصر تسعى لتوطيد العلاقات مع مختلف الدول بعرض تحقيق الاستفادة على مختلف الأصعدة، قائلا:"الرئيس السيسي هدفه هو تعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم واحنا خلال الفترة الماضية قدرنا نحقق انجازات كبيرة داخليا وخارجيا".





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بتنفيذها مصر جعلت منها منارة لمختلف الدول وفتحت أبواب كبيرة أمام المستثمرين العرب والأجانب، علاوة على خطة الإصلاح الاقتصادي والنجاح الكبير الذي حققته، لافتا إلى أن الدول العربية تسعى للاستفادة من خبرات مصر في مختلف المجالات.





وأضاف، أن البلدين يعملان على بحث الآليات الفعالة من أجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، علاوة على تحرك مصر في ملف مواجهة الإرهاب بالتعاون مع عدد من الدول والتي على رأسها دولة الأردن.





ومن جانبها، علقت الدكتورة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم لبشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و عباس كامل رئيس المخابرات العامة، قائلة:"مصر لديها علاقات طيبة مع مختلف الدول العربية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن يساعد مصر على تحقيق التنمية المستدامة".





وأوضحت "اسحق"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مصر تهدف لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات علاوة على تحسين العلاقات الخارجية بين مختلف الدول والتي من شأنها أن تشجع الاستثمارات بالمنطقة، مشيرة إلى نجاح الحكومة والقيادة السياسية في تحقيق ذلك حتى الآن.





وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن هناك العديد من الملفات التي تحتاج للتعاون بين مصر والأردن خاصة وأن البلدين لديهم أهداف متقاربة في وجهات النظر، لافتة إلى أهمية اللقاءات التي حدثت خلال الفترة الماضية.





فيما قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد لمصر مكانتها عالميا وإقليميا وعربيا، وذلك من خلال عدد من الزيارات التي قام بها لمختلف الدول، علاوة على استقباله المشرف لعدد من روؤساء الدول المختلفة وزعمائهم، مشيدا باللقاء الذي دار باين الرئيس السيسي ورئيس مجلس وزراء المملكة الإردنية.





وأكد "مسعود"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مصر حققت إنجازات هائلة نالت احترام العالم أجمع والتي جعلتها تواكب التطورات التي يشهدها العالم أجمع، لافتا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد -كوفيد ١٩- أثرت بالسلب وعطلت تنفيذ الخطة كما كان مخطط لها.



